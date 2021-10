Erhöhte Vorsicht: Alle fünf Stunden ein Wildunfall

Bei Kollisionen mit Fahrzeugen kamen in der Saison 2019/20 in Tirol 1702 Wildtiere zu Schaden. Elf Personen wurden dabei verletzt. Da die Zahl der Wildunfälle in Österreich zuletzt anstieg, rufen das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der österreichische Versicherungsverband VVO zu mehr Vorsicht auf.