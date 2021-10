Wolf muss sich vor neuem Gesetz nicht fürchten

„Lehnen Sie sich zurück - es wird jetzt etwas dauern“, kündigte Harald Witwer (ÖVP) die Verlesung der Änderungen im Jagdgesetz an. In der Tat dauerte es eine ganze Weile, bis die zahlreichen Änderungen vorgetragen waren. Neu ist unter anderem, dass die jagdliche Befähigung nicht nur anerkannt wird, wenn Jäger ihren Hauptwohnsitz im Ländle haben. „Auch die Ausbildung in der EU, im EWR-Raum oder der Schweiz wird anerkannt“, erklärte Landesrat Christian Gantner (ÖVP).