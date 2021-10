Dreister Mountainbike-Diebstahl in Innsbruck

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 20.30 und 7.40 Uhr, schlugen die bisher noch unbekannten Diebe zu. In der Schmiedgasse in Innsbruck fanden sie das offenbar begehrte Objekt: ein hochwertiges Mountainbike. Doch das Fahrrad war in einem Pkw versperrt. Das hinderte die dreisten Täter offenbar nicht, dennoch das Rad zu stehlen. Wie sie allerdings das Auto öffnen konnten, ist bisher unklar. Laut Angaben des Opfers war der Pkw versperrt. Der Wert des Mountainbikes liegt im hohen vierstelligen Bereich.