Razzia im Kanzleramt | Grenze überschritten?

Bisher war es „nur“ Falschaussage, die Kanzler Sebastian Kurz vorgeworfen wird. Jetzt geht es um viel mehr, nun steht Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit im Raum. Und mit diesen Verdachtsmomenten in ihren Papieren rückten am Mittwoch in der Früh von der Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft ausgeschickte Ermittler zu Durchsuchungen unter anderem in die ÖVP-Zentrale, ins Finanzministerium und in das Kanzleramt aus! Am Nachmittag bestätigte dann die WKStA, dass sie Ermittlungen gegen Kurz und neun weitere Beschuldigte führe. Für diese gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Um was es geht? Inseratenkorruption in Verbindung mit dem sattsam bekannten Medien-Mann Wolfgang Fellner! Es seien Umfragen in Auftrag gegeben und publiziert worden, so der Vorwurf, die aus Steuergeldern vom Finanzministerium über Scheinrechnungen finanziert wurden - zum Nutzen von Kurz und Fellner. Die Staatsanwaltschaft meint, dass die Zahlungen „verdeckte Gegenleistungen für Einflussmöglichkeiten auf die redaktionelle Berichterstattung“ gewesen seien. Ein schwerwiegender Vorwurf!