Kultur: Wie immer nur ein Beiwagerl

Freie Szene fördern, Räume schaffen

Wie also sieht die Zukunft der Kultur in Graz aus? In ihren Programmen betonen alle möglichen Regierungs-Parteien, wie wichtig das Thema für sie sei. „Das Kulturressort hat für die Stadt und das Leben in der Stadt enorme Bedeutung und es sollte jedenfalls in umsichtige Hände kommen. Über Ressortverteilung schon jetzt zu spekulieren, ist allerdings zu früh“, erklärt etwa Judith Schwentner. Und unterstreicht noch einmal ihre Anliegen: die freie Szene zu fördern, faire Bezahlung für Kulturarbeiter,· Räume zu schaffen und Kulturzentren zu etablieren, wie z. B. am Areal der Rösselmühle oder die Nachwuchsförderung auszubauen.