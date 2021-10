Kostenloses Screening soll Todeszahlen senken

Um noch stärker für das Tabuthema zu sensibilisieren, haben betroffenen Frauen in „Krebs & Kraft“ ihre persönliche Leidensgeschichte präsentiert. Denn es braucht viel Kraft, um gegen diese Krankheit anzukämpfen. Es sei deshalb notwendig, immer wieder an den eigenen Kraftorten Energie zu tanken. „Es freut mich sehr, dass wir mit der Ausstellung ein wichtiges Thema in den Mittelpunkt rücken. Vor allem möchten wir Frauen daran erinnern, dass sie regelmäßig zur Mammografie gehen sollen und andererseits um Solidarität mit Erst- und insbesondere metastasierten Erkrankten bitten. Denn für diese Frauen braucht es generell mehr Verständnis“, so die Brustkrebsaktivistin.