Wegen Heimweh: Graz muss Spieler tauschen

„Das Teamgefüge ist besser als letztes Jahr, wir haben nicht so viele Individualisten. Wir sind eine Arbeitermannschaft“, so Dragsic. Zuletzt musste kurzfristig umgekrempelt werden: Randy Haynes ersetzt den verletzten Murphy - und weil Nate Gehring wegen massivem Heimweh (!) lieber wieder in die USA reiste, wurde Damani Applewhite (US) nachgemeldet. Mit Justin Schlünken (D) hat Dragsic einen neuen Co-Trainer mit Erfahrung aus der deutschen Bundesliga. Ein eingespieltes Team wird’s brauchen, im neuen Modus gibt’s diesmal einen Fix-Absteiger. Dragsic: „Diese Nervosität will ich mir so rasch wie möglich ersparen.“