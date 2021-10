Klagenfurter rammte mit E-Roller ein Mädchen (3)

Am Dienstag gegen 12.45 Uhr lenkte ein 24-jähriger Klagenfurter einen E-Roller am Gehsteig am Heuplatz in Klagenfurt. Ein dreijähriges Mädchen aus dem Bezirk Klagenfurt Land wartete vor einem Auto am Gehsteig, während dessen Großmutter gerade einen Parkschein ins Fahrzeug legte. Der 24-jährige fuhr zu knapp am Pkw vorbei und kollidierte mit dem Kind, wodurch beide zu Sturz kamen.