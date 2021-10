Ermittlungserfolg: Polizei schnappt Einbrecher-Duo

Mehr Streifen geplant

Während die beiden Verdächtigen nun in der Justizanstalt Eisenstadt sitzen, wird andernorts noch ermittelt. Etwa im Bezirk Krems, wo nicht nur in ein Tierheim, sondern auch in einen Installateurbetrieb in Gföhl und in das Vereinshaus des Steiner Ruderclubs eingebrochen wurde. In Loosdorf im Bezirk Melk zwängten Unbekannte hingegen die Tür einer Gaststube auf. Gestohlen wurde jeweils ausschließlich Bargeld. Die Polizei reagiert mit verstärkter Streifentätigkeit auf die zunehmenden Einbrüche.