Alkolenker beging gleich zweites Mal Fahrerflucht

Zunächst kam der 49-Jährige Montagmittag auf der L…100 bei Herzogenburg in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Auto. Doch anstatt anzuhalten, gab der Betrunkene Gas. Es folgten filmreife Szenen: Der Unfallgegner nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann an einer Tankstelle in Paudorf im Bezirk Krems schlussendlich finden und zur Rede stellen. Doch das Angebot, mit dem 49-Jährigen nach Hause zu fahren und Daten auszutauschen, lehnte dieser ab – er rief stattdessen die Polizei. Diese führte einen Alkotest beim Verursacher des Unfalls durch. Das Ergebnis: Führerschein-Abnahme.