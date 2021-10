Montafon ist der einzige Bewerber für die WM

Bei der WM werden auch die Skicrosser dabei sein, obwohl sie in der FIS ab sofort dem Alpinsport zugeordnet sind. Die Austragungsorte verteilen sich über alle Skigebiete im Montafon: Crossbewerbe und Slopestyle in Garfrescha, die Parallelbwerbe in Gargellen, Buckelpiste am Golm. Aus Kostengründen werden die Halfpipebewerbe im Tiroler Kühtai ausgetragen. Fix ist auch, dass der Crossweltcup spätestens ab 2025 vom Schrunser Hochjoch nach Garfrescha (St. Gallenkirch) verlegt wird.