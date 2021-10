Burgenländischer Tierschutzpreis 2021 verliehen

Glückliche Gewinner

In insgesamt vier Kategorien wurde der Preis im Tierschutzhaus Sonnenhof verliehen. In der Rubrik Heimtiere wurde Verena Jakits aus Pamhagen für ihren unermüdlichen Einsatz für verwilderte Streunerkatzen ausgezeichnet. In derselben Kategorie erhielt auch der Storchenverein Rust den Tierschutzpreis, für den Erhalt und die Pflege des heimlichen Wappentieres des Burgenlandes. In der Rubrik Nutztiere wurde die Putenfarm von Elisabeth und Martin Eder aus Leithaprodersdorf ebenso ausgezeichnet wie der Biohof Bannholzhof der Familie Freismuth aus St. Margarethen.