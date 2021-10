Preise für Tierschutz und Menschlichkeit verliehen

Exakt am Welt-Tierschutztag wurde im Regierungsviertel St. Pölten auf Initiative von Landesrat Gottfried Waldhäusl der NÖ-Tierschutzpreis vergeben. Die Fachjury unter dem Vorsitz von „Krone“-Expertin Maggie Entenfellner hob den „e motion“- Lichtblickhof in Wald bei Pyhra, wo etwa das Therapiepferd „Flitzi“ schwerkranken und sterbenden Kindern Geborgenheit schenkt, auf den ersten Platz. Roswitha Zink freute sich über das Preisgeld von 5000 Euro. Platz 2 ging an Nadja Ziegler vom Workshop Papageien.