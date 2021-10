Wo einst das jüdische Leben blühte

Seit 100 Jahren gehört das Burgenland mit der Vielfalt seiner Volksgruppen nun zu Österreich. Bei der Gründung des jüngsten österreichischen Bundeslandes gab es auch zahlreiche jüdische Gemeinden. Die südlichste lag in Güssing. Hier ließen sich die ersten Juden – gefördert von den Fürsten Batthyàny – in den 1680erJahren nieder. Die Batthyànys waren es auch, die 1840 im Stadtzentrum eine Synagoge errichten ließen. Ihren Höchststand erreichte die Zahl der jüdischen Bürger mit circa 750 Personen gegen Ende der 1850er-Jahre. Durch Abwanderung in andere Teile des Landes sank diese Zahl auf rund 100 zu Beginn der 1930er-Jahre. Mit dem Anschluss an Nazi-Deutschland im März 1938 hörte die jüdische Gemeinde auf zu existieren.