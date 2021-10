Samariterbund will Impfpflicht für Zivildiener

Um Patienten zu schützen, spricht sich der Arbeiter-Samariter-Bund (ASBÖ) dafür aus, dass sich Zivildiener verpflichtend gegen das Coronavirus impfen lassen müssen. Nur so könne garantiert werden, dass in Krankentransportwagen oder Pflegeeinrichtungen keine Gefahr für die anvertrauten Personen bestehe, erklärte ASBÖ-Geschäftsführer Reinhard Hundsmüller am Montag. Auch Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres schloss sich der Forderung an.