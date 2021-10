Corona-Helden warten immer noch aufs Geld

Die Stimmung auf den Corona-Stationen hat sich total gedreht. Bis Anfang des Jahres herrschte Mitgefühl für die Schwerkranken vor. Jetzt belegen aber fast nur Impfverweigerer die Betten. Für sie müssen sich Pfleger, Schwestern und Ärzte in einen Plastikmantel zwängen, in dem es so heiß wird wie in der Wüste Gobi zu Mittag. Zusätzlich sind Haube, Handschuhe, Mundschutz und Brille stundenlang zu tragen. Etwas zu trinken oder WC-Pausen gibt es stundenlang nicht, weil Umkleiden und Desinfektion zu lange dauern würden. Nachtdienste und Überstunden zehren am Körper.