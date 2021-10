Tausende Nachtschwärmer stürmten Tiroler Museen

Alle Facetten der Kunst und Kultur

Die Vielfalt des Angebotes übersteigt den Platz an dieser Stelle. Im Volkskunstmuseum staunten Besucher über archaische Masken, im Archäologischen Museum der Universität Innsbruck über mächtige Büsten. In der Galerie Kunsttreff in Kematen rückten Menschen mit Behinderung in den Fokus, im Museum der Völker in Schwaz gab’s neben Sehenswertem auch Hörenswertes.