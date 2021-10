Noch größere Vielfalt ist kaum mehr möglich

In den vergangenen acht Jahren haben viele kulturelle Meilensteine einen Platz in ihrem Herzen gefunden: etwa die erste Zusammenarbeit mit dem Tonkünstler-Orchester, der Bühnenabschied von Sylvie Guillem, oder die bevorstehende Premiere von Pina Bauschs „Das Frühlingsopfer“ am 9. Oktober – eine Art Abschiedsgeschenk für Fürle. Denn mit Ende dieser Spielzeit übergibt sie das Haus in neue Hände.