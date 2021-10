Pyromanen fackeln weiter unbehelligt Container ab

Für die Männer der Berufsfeuerwehr war es nur ein kurzer Einsatz. Binnen weniger Minuten konnten sie in der Nacht auf Donnerstag die brennende Mülltonne im Stadtteil Schallmoos löschen. Weit schwieriger gestaltet sich die Suche nach den Brandstiftern. Die Pyromanen konnten – wie so oft in den vergangenen Tagen und Wochen – nach ihrem Werk flüchten. Immer wieder setzen Unbekannte Müllcontainer und Abfallkübel in Brand.