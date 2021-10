Gaflenzer Pfarrer verunglückt nach Besuch tödlich

Gebürtiger Mühlviertler

Karl Lindner stammte aus Grein und wurde 1968 zum Priester geweiht. Von 1983 bis 2006 war er Seelssorger in Weyer und von 1994 bis 2006 Pfarrmoderator in Gaflenz. Dann halb er bis 2010 als Krankenhaus- und Altenheimseelsorger in Linz mit, so der Gaflenzer Pastoralassistent Martin Rögner.