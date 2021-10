Die Vermittlerin der Helfer und Hilfesuchenden

Was wäre Kufstein ohne die Freiwilligenbörse?

Wenn es die Freiwilligenbörse nicht geben würde, wäre es schade. Ich werde das so lange wie möglich machen. Es ist einfach schön, mit den Kufsteinern bei meinem Stand oder in den Sprechstunden zu plaudern. Ich weiß, dass es gut angenommen wird und dass es schön ist, dass es sowas gibt. Ich bin mit Leib und Seele dabei, und es freut mich immer wieder, wenn ich wen zusammenbringen und helfen kann. Das Menschliche, das Miteinander, das gefällt mir so gut – und dass man mit so wenig Mitteln helfen und die Menschen ein bisschen glücklicher machen kann.