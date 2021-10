Täter (16) muss zehn Kilometer wegziehen

Der Bursch aus Afghanistan stand in Ried im Innkreis (Oberösterreich) wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen vor Gericht. Er hatte das Mädchen einer befreundeten Familie am 12. Juni um die Mittagszeit in den Keller eines Mehrparteienhauses in Schärding gelockt und sich dort an der erst Siebenjährigen vergangen. Die jüngere Schwester alarmierte den Vater, als dieser nach Hause kam. Als der Vater nachschauen ging, sah er seine Tochter und den Jugendlichen, der sich gerade die Hose hochzog.