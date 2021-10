Nur ein „gallisches Impfdorf“im Innviertel

Bürgermeister und Gemeindearzt wichtig

Die Impfschwäche hat auch direkte Auswirkungen. Was die prognostizierte Auslastung der Intensivstationen betrifft, liegt unser Land hinter Wien an der zweiten Stelle. Aber warum hat eine Mini-Gemeinde wie das 553 Einwohner starke St. Georgen bei Obernberg am Inn beim Impfen die Nase vorn? „Unserer Erfahrung nach hängt das in solchen Landgemeinden wirklich von den Meinungsbildnern ab, wie dem Bürgermeister oder, ganz besonders natürlich, vom Gemeindearzt“, sagt Gerhard Durstberger, Impfkoordinator des Landes. Er setzt auf Impfbusse, Pop-up-Angebote, niedergelassene Ärzte und Erklär-Videos im Internet.