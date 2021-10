Für ersten FP-Ortschef im Bezirk ist Weg nun frei

Nach 33,7% im ersten Wahlgang zog Walter Kreisel (VP) die Konsequenzen. Er tritt zur Bürgermeister-Stichwahl in St. Oswald/Fr. gegen FP-Kandidat Michael Spörker nicht an. Der Abschied sorgte für Wirbel, weil es Gerüchte über einen Rücktritt vom Rücktritt gab. Diese stellten sich als falsch heraus. Sehr zum Leidwesen der schwarzen Bezirksspitze: „Wir haben noch telefoniert. Am Rücktritt habe ich leider auch nichts ändern können“, bedauert der Tragweiner Bürgermeister und VP-Bezirkschef Josef Naderer den Abschied Kreisels aus der Politik.