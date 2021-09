Zimmerbrand gelöscht - tote Seniorin (71) entdeckt

Am Mittwochabend kam es in der Schweizer Rheintalstadt Buchs (Kanton St. Gallen) unweit der Grenze zu Vorarlberg zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle gebracht hatte, wurde im Brandobjekt die Leiche einer 71-jährigen Frau entdeckt. Ihr Ehemann musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital eingeliefert werden. Zur Brandursache wird ermittelt.