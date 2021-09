Mandatare schwiegen sich im Gemeinderat an

Hitzig diskutiert und auch mal gestritten wird bei vielen Gemeinderatssitzungen landauf, landab. In Eisenstadt hätte mancher aber seinen Ohren nicht getraut, denn die Zusammenkunft wurde unerwarteterweise zur „Schweigesitzung“. 38 Tagesordnungspunkte waren in kürzester Zeit abgehandelt, und obwohl nicht alles einstimmig war, gab es keine Begründungen, keine Anmerkungen oder Einwände. Hat die Opposition angesichts des Platzhirsches ÖVP mittlerweile an Schwung verloren? Nein, heißt es von den Parteien.