Ryanair bringt Jobs und Jets nach Wien

„Während andere Airlines in Wien Flüge streichen, investieren wir hier 500 Mio. $ und schaffen 200 neue Jobs“, so Ryanair-Chef Michael O’Leary. Konkret wird mit dem Sommerflugplan 2022 die Zahl der Flieger in Wien auf 19 (plus fünf) aufgestockt und neun neue Ziele (z. B. Rimini, Venedig, Manchester, Pula) angeflogen. Mit dann insgesamt 90 Strecken würde man laut O’Leary sogar mehr anbieten als die AUA.