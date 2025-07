So wild feiern Steirer auf kroatischer Partyinsel

Wo sonst bis tief in die Nacht gefeiert wird, wurde zünftig aufgespielt: Austria goes Zrce, das beliebte Sommerfestival für feierbegeisterte Österreicher auf der kroatischen Partyinsel Pag hat sich selbst übertroffen und einen waschechten, von der „Krone“ präsentierten Frühschoppen am Zrce Beach aus dem Sand gestampft – inklusive Bierbänken, Maßkrügen und Trachten-Feeling pur.