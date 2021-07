Ryanair zahlte unzulässige Check-in-Gebühr zurück

Josef M. aus Niederösterreich war vor knapp drei Jahren mit Begleitung von Wien nach Gran Canaria geflogen. Laut Leser habe der Online-Check-in damals nicht geklappt. Also checkte man beim Hin- und Rückflug am Flughafen ein. Dafür kassierte Ryanair damals in Summe 220 Euro. Vielen anderen Reisenden ist es ähnlich ergangen.