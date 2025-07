„Zum Jubiläum gibt es Preise wie vor zehn Jahren“

Dieser ganz eigene Spirit

Es waren Tage voller Musik, Sonne und Leichtigkeit. Nächte, die sich endlos anfühlten, in denen aus Fremden Freunde wurden – vereint durch den Sound, das gemeinsame Erleben, den Moment. Es ist dieses besondere Miteinander, das Austria goes Zrce ausmacht. Nicht nur die großen Bühnen, die internationalen DJs oder das türkisfarbene Wasser – sondern dieser ganz eigene Spirit, den man nicht beschreiben kann. Nur fühlen. Es war ein kurzes Ausbrechen aus dem Alltag, ein Eintauchen in eine Welt, in der Leichtigkeit regiert. Austria goes Zrce 2025 ist zu Ende. Doch wer dabei war, weiß: Dieses Gefühl bleibt.