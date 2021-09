Ryanair: Passagierzahlen gingen weiter nach oben

Die Erholung bei Ryanair ist weiter im Gange. Im August flogen erneut deutlich mehr Menschen mit dem Billigflieger. Im vergangenen Monat beförderte die Fluggesellschaft 11,1 Millionen Passagiere, wie Ryanair am Donnerstag in Dublin mitteilte. Dies war ein Anstieg von fast sechzig Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, als noch sieben Millionen in die Maschinen der Airline gestiegen waren.