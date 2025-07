Anzeigenflut nach Eklat an Kriegsgedenkstätte

Es ist bitter – 80 Jahre nach Kriegsende zeigt das Aufeinandertreffen von Polizeikräften und Anhängern der Antifaschistischen Aktion (Antifa) in Bad Eisenkappel, dass die Gräben in Kärnten nach wie vor tief sind. Denn nach dem Großeinsatz am Peršmanhof hagelt es von allen Ecken und Enden des politischen Spektrums wechselseitig Kritik und Vorwürfe.