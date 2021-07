Ryanair will bis 2024 über 2000 Piloten einstellen

Im Corona-Jahr 2020 lag der Tourismus sprichwörtlich am Boden und so natürlich auch der Luftverkehr. Milliardenverluste standen in der Branche an der Tagesordnung, rund um den Erdball mussten Gastronomie und Hotellerie schließen, Menschen verloren ihre Arbeitsplätze, Flüge fielen aus, wurden storniert oder erst gar nicht gebucht. Touristenhochburgen, die sich zuvor vor Urlaubern nicht retten konnten, blieben leer - wie auch Plätze in Lokalen und im Flugzeug. Doch nun kehrt langsam, aber sicher Erholung ein. Die Fluggesellschaften sammeln ihre Kräfte neu, wollen neu durchstarten. Ryanair etwa mit 2000 neuen Piloten.