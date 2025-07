Max bleibt dank der süßesten Versuchung

Die Motorsportwelt feiert Oscar Piastri! Der „Aussie“ setzte in Spa zum sechsten Mal in dieser Saison die Konkurrenz samt McLaren-Buddie Lando Norris schachmatt, führt die WM vor dem sonntägigen Grand Prix von Ungarn mit 16 Zählern vor Norris an. Für die Kollegen der „Gazzetta dello Sport“ ist klar: „An der Universität der Formel 1 spielt Oscar Piastri den Professor!“