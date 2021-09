AUA-Schwester Swiss will Ungeimpfte hinauswerfen

Die Schweizer Fluglinie Swiss droht nun seinen impfunwilligen Mitarbeitern mit der Kündigung. Das Tochterunternehmen der Lufthansa sieht damit für all jene Crewmitglieder, die sich dauerhaft gegen eine Corona-Impfung entscheiden, keine Zukunft im Unternehmen. Die Regelung soll voraussichtlich Ende Jänner 2022 in Kraft treten. Die Impfquote im Unternehmen ist dabei bereits jetzt höher als in der Schweizer Bevölkerung.