AUA fliegt wieder EU-Bürger in die USA

Die US-Behörden haben den seit 14. März 2020 geltenden Einreisestopp für europäische Flugpassagiere wieder aufgehoben, ab 1. November können vollständig geimpfte Reisende aus der EU wieder in die USA fliegen. Auch die Austrian Airlines bieten dann mit zwei Flughäfen in New York sowie Washington und Chicago 16 wöchentliche Verbindungen von Wien aus in die USA an.