Platz 4 für Überfliegerin beim Red Bull Flugtag

Ein Spektakel der Superlative ging in der Brigittenauer Bucht in Wien über die Bühne: Der Red Bull Flugtag. In ihren selbst gebauten Kisten stürzten sich tollkühne Männer und Frauen von einer sechs Meter hohen Rampe in die Donau. Mit dabei: Die Golserin Marlene Nittnaus, die sich einen der ersten Plätze erkämpfen konnte.