Kaiserwetter beim großen Red Bull Flugtag in Wien

Der gleichnamige Getränkehersteller hat am Sonntag in Wien-Brigittenau zum großen Red Bull Flugtag geladen: 40 Teams aus Bastlern und Hobbypiloten gingen mit ihren selbst gebauten fliegenden Kisten an den Start und segelten von einer sechs Meter hohen Rampe in die Donau. Eine Expertenjury bewertete die Flugversuche und kürte die Gewinner.