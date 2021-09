Ebnit, St. Arbogast oder der Wiegensee im Rennen

Am Nationalfeiertag (26. Oktober) ist es wieder so weit: Die Bundesländer rittern zum bereits achten Mal in ORF 2 um den schönsten Platz des Landes. Welche Schönheiten für die Länder in der Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ antreten, entscheidet sich vom 1. bis 4. Oktober, wenn das Publikum zum Televoting aufgerufen ist. Zuvor wird die Auswahl laut einer Aussendung vom 29. September bis 1. Oktober in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und online vorgestellt.