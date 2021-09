Schulabmeldungen: Kärnten fordert strengere Regeln

Eltern müssen Qualifikationsnachweis erbringen

Wie Landeshauptmann Peter Kaiser in der Regierungssitzung am Dienstag erwähnt, strebe man auch eine laufende Überprüfung des Lernfortschritts an. Ein Qualifikationsnachweis der Eltern, die ihre Kinder unterrichten, soll erbracht werden. „Kinder sollen die bestmöglichen Bildungs-Rahmenbedingungen erhalten. Neben dem reinen Wissenserwerb sind vor allem auch das soziale Lernen und der Umgang mit Gleichaltrigen im Klassenverband ganz wesentlich für die kindliche Entwicklung“, betonte Kaiser, bezugnehmend auf die Resolution an die Bundesregierung.