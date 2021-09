Kandidaten starten im Familienkreis in den Wahltag

Obdachloseneinrichtung

Landesrätin und SPÖ-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer verbringt am Vormittag Zeit mit ihrer Familie, anschließend geht man gemeinsam in Alkoven (Bezirk Eferding) wählen. Zu Mittag hilft sie - nicht medienöffentlich - in einer Obdachloseneinrichtung in Linz bei der Essensausgabe aus. Am Nachmittag wird sie sich dann in der SPÖ-Zentrale mit ihrem Team beraten, die Hochrechnungen werden im angrenzenden Central verfolgt, wo auch die Wahlfeiern - je nach Ausgang - geplant sind.