Bei 100 Tiroler Obstbauern ist wieder Apfelsaison

Es ist nicht mehr zu übersehen: Der Herbst hält Einzug in Tirol, und mit ihm beginnt auch die Zeit der Apfelernte. Knapp unter 100 Betriebe im Land versorgen uns mit den beliebten Früchten. Während einige Sorten schon in den Regalen liegen, werden andere erst gepflückt. Bisher sind die heimischen Obstbauern zufrieden mit der Ausbeute. „Die Apfelernte läuft gut“, freut sich TirolObst-Obfrau Regina Norz. Die Früchte, so erklärt sie, hätten heuer eine schöne Ausfärbung. „Das liegt daran, dass wir jetzt noch super Herbstsonne und kühle Nächte haben“, erläutert Norz. Sie geht davon aus, dass die Äpfel nicht nur mit leuchtenden Farben punkten können, sondern auch mit einem guten Geschmack.