Frau von Bus erfasst und elf Meter mitgeschleift

Das Unglück ereignete sich um 8.30 Uhr. Der Lenker des Linienbusses fuhr auf der Schöpfstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung mit der Templstraße fuhr die 64-Jährige mit ihrem Fahrrad ebenfalls in diese Richtung. „Auf Höhe eines Hauses in der Templstraße 28 wurde die Frau vom Bus erfasst und rund elf Meter mitgeschleift“, heißt es seitens der Polizei. Die Tirolerin wurde bei dem Unfall verletzt.