Spittaler Einsatzkräfte üben für den Ernstfall

Katastrophenschutzübung in Kleblach-Lind

So findet heute und morgen eine Katastrophenschutzübung in der Gemeinde Kleblach-Lind statt. „120 Feuerwehrfrauen und -männer aus dem Bezirk Spittal werden gemeinsam mit dem Roten Kreuz für den Ernstfall üben“, so Schober. Dabei werden mehrere unterschiedliche Einsatzszenarien mit Geräten und Fahrzeugen durchgeprobt.