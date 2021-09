Impfbereitschaft in Kärnten steigt kontinuierlich

In dieser Woche sind die mobilen Impfteams in Gmünd, Magdalensberg und Ebenthal unterwegs, wo sie nächste Woche Halt machen werden, wird vom Land Kärnten erst bekannt gegeben. Zudem wird in der Langen Nacht des Impfens - also in der Langen Nacht der Museen - am 2. Oktober die Möglichkeit geboten, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen (18 bis 1 Uhr im Verwaltungsgebäude in der Mießtaler Straße in Klagenfurt).