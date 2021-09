Land Kärnten ruft zum Impfen auf

Impfen ohne Termin ist ab Kalenderwoche 39 in der Hartlauer-Filiale in St. Veit möglich. Währenddessen werden Testbusse in Gemeinden mit Ende September eingestellt. Zwei davon werden zu Impfbussen umfunktioniert. Das Motto des Landes - „#JETZTimpfen!“ - wird von Donnerstag bis Samstag wieder am Neuen Platz in Klagenfurt gelebt.