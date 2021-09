Krankenhäuser haben wichtige Rolle im Opferschutz

Hohe Dunkelziffer

Dort gibt es wie an allen 27 heimischen Klinikstandorten „Opferschutzgruppen für volljährige Betroffene häuslicher Gewalt“. Sie bauen auf die seit 2004 gesetzlich verankerten Kinderschutzgruppen auf und sollen der hohen Dunkelziffer bei Gewalt in Familien entgegenwirken. Um diese Mitarbeiter in ihrer regionalen Arbeit zu unterstützen, wurde eine interprofessionelle Arbeitsgruppe mit Vertretern aus allen Gesundheitsregionen gegründet. „Deren Ziel und Zweck ist es, das Thema Opferschutz zentral und niederösterreichweit einheitlich zu bearbeiten und das Personal bestmöglich zu unterstützen“, heißt es aus der Landesgesundheitsagentur.