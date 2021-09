Eine Knacker als Fetisch der Gegenwart

Der Tiroler Hans Weigand (67) hat ein Faible für den düsteren Blick in die Zukunft. Er präsentiert in der aktuellen Ausstellung Welten, die in Endzeitstimmung getaucht sind. Hochhäuser aus den 1920er Jahren, Maschinen und Bohrplattformen lässt er von Pflanzen und Bäumen umwuchern, die Zivilisation hat offenbar schon abgedankt. Auch mag er King Kong, das erste Filmungeheuer und hohe Meereswellen.