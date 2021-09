33 Tiroler Schüler mit positivem Corona-Test

Zwei Klassen in Tirol geschlossen

Derzeit sind außerdem zwei Klassen in Tirol wegen gehäufter Corona-Infektionen geschlossen, dazu kommen noch 249 Klassen in Rest-Österreich (206 in Wien, 23 in Niederösterreich, jeweils sieben in Oberösterreich und Salzburg, fünf in Kärnten und eine in Vorarlberg).