Das leisten die Apotheker in der Corona-Pandemie

Auch die österreichische Bevölkerung steht hinter dem Impfen in der Apotheke: 59 Prozent der Menschen in Österreich wünschen sich, dass speziell ausgebildete Apotheker impfen. Dies geht aus einer Marktforschungsstudie, erstellt im März 2021, hervor. Demnach befürworten 59 Prozent der befragten 2.000 Studienteilnehmer ein zusätzliches Impfangebot durch die heimische Apothekerschaft und würden sich generell in der Apotheke vor Ort impfen lassen.